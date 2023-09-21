"Голые" выходы Мии Риган: девушка Ромео Бекхэма блистала на Неделе моды в Лондоне

20-летняя Миа Риган в последнее время предпочитает носить прозрачную одежду и не надевать бюстгальтер.

Девушка Ромео Бекхэма появилась на показе 16Arlington во время Недели моды в Лондоне, который прошел в Alva Coachworks.

На показ Риган приехала в прозрачной кофте оливкового цвета, которую снова таки надела без бюстгальтера и серой юбке-миди в складку с прозрачной вставкой. Наряд модель сочетала с кожаными остроносыми туфлями без каблуков. Образ Миа подчеркнула несколькими браслетами, многочисленными кольцами и серьгами в виде змеи.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Риган приехала на показ Supriya Lele, где также появилась в обтягивающем сиреневом платье с запахом на бедрах, которое надела без бюстгальтера.

Миа Риган / Фото: Getty Images

В еще одном абсолютно прозрачном платье Миа блистала на Vogue World: London, который проходил в британской столице. Тогда девушка дополнила наряд серебристой сумкой и красными остроносыми балетками на ремешках вокруг щиколотки.

Миа Риган / Фото: Getty Images

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