Горбунов и Тарабарова встретились с украинскими пограничниками

Телеведущий и актер Юрий Горбунов и певица Светлана Тарабарова встретились с украинскими защитниками.

В своем блоге в Instagram Юрий Горбунов опубликовал несколько снимков и написал трогательные слова в адрес этих людей:

"Пограничник наш бодрствует, мирный сон охраняет, родную землю защищает!". Это слова из детской колыбельной! Сегодня далеко не мирное небо над нами, но пограничник действительно бодрствует! Эти парни и девушки, особенно в первые недели войны, вообще не спали! Они первыми встречали врага и давали ему отпор! Через них прошли миллионы наших граждан, которые в спешке выезжали за границу, и теперь к счастью возвращаются домой! Очень были рады посетить этих мужественных людей и поддержать их!".

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Светлана Тарабарова, которая совсем недавно сообщила, что из-за нервного перенапряжения оказалась на больничной койке и благодарила врачей Ивано-Франковской областной клинической больницы, уже снова в строю и тоже продолжает заниматься помощью и поддержкой украинцам в дни войны.

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