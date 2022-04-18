Горбунов и Тарабарова встретились с украинскими пограничниками

Телеведущий и актер Юрий Горбунов и певица Светлана Тарабарова встретились с украинскими защитниками.
В своем блоге в Instagram Юрий Горбунов опубликовал несколько снимков и написал трогательные слова в адрес этих людей:
"Пограничник наш бодрствует, мирный сон охраняет, родную землю защищает!". Это слова из детской колыбельной! Сегодня далеко не мирное небо над нами, но пограничник действительно бодрствует! Эти парни и девушки, особенно в первые недели войны, вообще не спали! Они первыми встречали врага и давали ему отпор! Через них прошли миллионы наших граждан, которые в спешке выезжали за границу, и теперь к счастью возвращаются домой! Очень были рады посетить этих мужественных людей и поддержать их!".
(листайте фото вправо)
Светлана Тарабарова, которая совсем недавно сообщила, что из-за нервного перенапряжения оказалась на больничной койке и благодарила врачей Ивано-Франковской областной клинической больницы, уже снова в строю и тоже продолжает заниматься помощью и поддержкой украинцам в дни войны.
Читайте также:
- Горбунов, Витвицкая и Гринчук заговорили на польском и поблагодарили соседнюю страну за поддержку
- Осадчая рассказала, как помогает искать пропавших людей: "Находили незаконно депортированных в РФ"
- "Ощущение ярости и жажда мести будет с нами до конца дней": Катя Осадчая о преступлениях российских оккупантов
- "Ты и твой любовник Манучаров не геи - вы п*дарасы": Маша Ефросинина обратилась к Баскову