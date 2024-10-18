Горбунов, Тарабарова, Ребрик, Yarmak и другие: звезды со своими детьми пришли на премьеру анимационных приключений

Знаменитости с семьями первыми посмотрели мультфильм "Дикий робот".
В кинотеатре "Оскар", в ТРЦ Gulliver, состоялся премьерный показ анимационных приключений "Дикий робот".
Мероприятие посетили звезды дубляжа с семьями: Анна Кошмал, которая сдублировала главную злодейку Вонтру и Светлана Тарабарова, исполнившую чувственную песню "Поринь у небеса".
Пришли на ивент также украинские селебрити со своими детьми: Юрий Горбунов, Анна Саливанчук, Лилия Ребрик, Yarmak и другие.
О мультфильме:
Это эпическое приключение робота ROZZUM 7134, сокращенно "Роз". Ее корабль потерпел крушение на безлюдном острове. Роз нужно приспособиться к суровым условиям окружающей среды, подружиться с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусенку.
"Дикий робот" уже в украинском прокате.
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