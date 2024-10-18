Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Горбунов, Тарабарова, Ребрик, Yarmak и другие: звезды со своими детьми пришли на премьеру анимационных приключений

Горбунов, Тарабарова, Ребрик, Yarmak и другие: звезды со своими детьми пришли на премьеру анимационных приключений

Знаменитости с семьями первыми посмотрели мультфильм "Дикий робот".

В кинотеатре "Оскар", в ТРЦ Gulliver, состоялся премьерный показ анимационных приключений "Дикий робот".

Мероприятие посетили звезды дубляжа с семьями: Анна Кошмал, которая сдублировала главную злодейку Вонтру и Светлана Тарабарова, исполнившую чувственную песню "Поринь у небеса".

Анна Кошмал и Светлана Тарабарова / ©
Анна Кошмал и Светлана Тарабарова
Анна Кошмал / ©
Анна Кошмал
Светлана Тарабарова / ©
Светлана Тарабарова

Пришли на ивент также украинские селебрити со своими детьми: Юрий Горбунов, Анна Саливанчук, Лилия Ребрик, Yarmak и другие.

Юрий Горбунов / ©
Юрий Горбунов
Анна Саливанчук / ©
Анна Саливанчук
Лилия Ребрик / ©
Лилия Ребрик
Юрий Горбунов, Лилия Ребрик / ©
Юрий Горбунов, Лилия Ребрик
Yarmak и Светлана Тарабарова / ©
Yarmak и Светлана Тарабарова
Ярмак / ©
Ярмак

О мультфильме:

Это эпическое приключение робота ROZZUM 7134, сокращенно "Роз". Ее корабль потерпел крушение на безлюдном острове. Роз нужно приспособиться к суровым условиям окружающей среды, подружиться с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусенку.

"Дикий робот" уже в украинском прокате.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация