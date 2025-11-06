Гордая мама: Джорджина Родригес показала фото с Криштиану Роналду-младшим

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес недавно стала невестой футболиста Криштиану Роналду, ей он сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом. Они воспитывают вместе 5 детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Несмотря на это Джорджина считает всех своими детьми.

Так, недавно Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии U-16 и даже отметился первым забитым мячом. На важном событии присутствовала и Джорджина, которая специально для этого прилетела в Турцию. В своем Instagram она показала, как это было.

На футбольном матче девушка появилась в кожаной красной юбке от Valentino, футболке с номером и фамилией своего жениха Роналду, а также в нюдовых туфлях лодочках на шпильках.

«Счастлива быть твоей мамой. Очень горжусь своим взрослым мальчиком», — написала Родригес под серией фото с сыном.

