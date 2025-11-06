ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Гордая мама: Джорджина Родригес показала фото с Криштиану Роналду-младшим

Звезда не смогла пропустить важный для своего сына матч.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес недавно стала невестой футболиста Криштиану Роналду, ей он сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом. Они воспитывают вместе 5 детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Несмотря на это Джорджина считает всех своими детьми.

Так, недавно Роналду-младший дебютировал за сборную Португалии U-16 и даже отметился первым забитым мячом. На важном событии присутствовала и Джорджина, которая специально для этого прилетела в Турцию. В своем Instagram она показала, как это было.

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

На футбольном матче девушка появилась в кожаной красной юбке от Valentino, футболке с номером и фамилией своего жениха Роналду, а также в нюдовых туфлях лодочках на шпильках.

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес с Криштиану Роналду-младшим / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

«Счастлива быть твоей мамой. Очень горжусь своим взрослым мальчиком», — написала Родригес под серией фото с сыном.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес рассмешила фолловеров фото с Криштиану Роналду и их дочерью в страшной маске.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (10 фото)

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie