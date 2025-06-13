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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
257
Время на прочтение
1 мин

Горошек, халтер и декольте: Кайя Гербер продемонстрировала очаровательное летнее платье

В минувший четверг звезду заметили по пути на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Getty Images

Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд — модель и актриса Кайя Гербер — посетила кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. Девушку подловили папарацци, когда она вышла из автомобиля в окружении охраны.

Кайя носила ярко-красное платье идеального фасона для жаркого летнего дня. Наряд был в принт белый горошек, с декольте, халтером и ассиметричным подолом. Образ девушка дополнила несколькими лаконичными золотыми украшениями, черной сумкой и балетками молочного оттенка. Ее образ получился кокетливым и немного в стиле ретро.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Напомним, что также поклонница горошка — принцесса Кейт. Британка часто надевает наряды в этот принт на публичные мероприятия, дополняя их аксессуарами и красивыми прическами. Несколько образов Кэтрин в нарядах с этим принтом вы можете увидеть в нашей подборке ниже.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press

Кайя Гербер и Остин Батлер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
257
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