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- Шоу-бизнес
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Горошек, халтер и декольте: Кайя Гербер продемонстрировала очаровательное летнее платье
В минувший четверг звезду заметили по пути на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке.
Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд — модель и актриса Кайя Гербер — посетила кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. Девушку подловили папарацци, когда она вышла из автомобиля в окружении охраны.
Кайя носила ярко-красное платье идеального фасона для жаркого летнего дня. Наряд был в принт белый горошек, с декольте, халтером и ассиметричным подолом. Образ девушка дополнила несколькими лаконичными золотыми украшениями, черной сумкой и балетками молочного оттенка. Ее образ получился кокетливым и немного в стиле ретро.
Напомним, что также поклонница горошка — принцесса Кейт. Британка часто надевает наряды в этот принт на публичные мероприятия, дополняя их аксессуарами и красивыми прическами. Несколько образов Кэтрин в нарядах с этим принтом вы можете увидеть в нашей подборке ниже.