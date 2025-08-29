Гороскоп любви на сентябрь 2025 года / © Credits

В первой декаде месяца вскрываются старые обиды, непрожитые чувства, кармические связи, которые требуют завершения. В отношениях возможны разговоры, которые давно откладывались, или внезапные осознания, что так как раньше, больше нельзя. Возможны встречи с бывшими, повторение старых сюжетов, ощущение внутренней развилки. Но это также и шанс увидеть то, что приводит к повторениям и выбрать иной путь, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

14 сентября — срединная точка между затмениями, и все, что сказано или сделано в этот день, может стать поворотным.

С 15 сентября психологический климат гармонизируется. Постепенно приходит относительное спокойствие, достигается баланс между действием и чувствами, появляется возможность договориться, почувствовать поддержку, проявить себя в отношениях. Это благоприятный период для укрепления существующих взаимоотношений, глубоких разговоров и переосмысления своих желаний.

18-21 сентября это дни, когда возникает множество искажений по разным жизненным областям, усилить сомнения, затуманить мышление. В отношениях — риск недопонимания, невротических проекций, фантазий. Не принимайте решений — лучше наблюдайте, чувствуйте, настраивайтесь.

19 сентября Венера входит в знак Девы в 15:39 (gmt+3). Транзит заземляет, поэтому люди стремятся выстраивать взаимовыгодные, полезные связи. Чувства проходят через фильтр разума, а отношения — через призму реальности.

Венера в Деве считается в астрологическом падении, но это не делает ее слабой — она просто меняет язык любви. Вместо страсти — забота. Вместо порывов — внимание к деталям. Вместо идеализации — желание быть полезным. В партнерстве важным становится уважение к границам, поддержка в быту, совместные цели. В новых знакомствах — стремление к порядку, к ясности, к тому, чтобы «всё было по-настоящему». В уже существующих связях — желание навести порядок, обсудить, улучшить, исцелить.

Любовь при транзите Венеры в Деве выражается через заботу, помощь, внимание к мелочам. Вместо громких признаний — чашка чая в нужный момент. Вместо бури эмоций — уважение и тихое присутствие рядом. В этот период благоприятно обсуждение бытовых тем, финансов, распорядка дня.

Транзит Венеры по Деве находится под управлением Меркурия, поэтому особенно важен на фоне большого воздушного тригона (Меркурий-Плутон-Уран). Это день интеллектуального прозрения. Хорошо говорить, писать, обсуждать, особенно если раньше было сложно выразить чувства. Возможны неожиданные встречи, находки, переписки, которые все расставят по местам.

21 сентября Солнечное затмение в Деве на первый план выведет практичный подход. Вместо романтического времяпрепровождения проявляется желание строить отношения на новых основаниях: без жертвенности, без контроля, без иллюзий. Хорошо завершать старые связи, отпускать то, что больше не приносит удовлетворения. Но, старайтесь ставить точки спокойно, без критики и претензий.

22 сентября Марс входит в Скорпион на 1,5 месяца, способствуя усилению притяжения между людьми, но также появляется ревность и борьба за власть в отношениях. Энергетический фон становится глубже, интенсивнее.

22 сентября в 21:20 (gmt+3) Солнце входит в знак Весы и наступает осеннее равноденствие. Это момент баланса. В отношениях — шанс настроить равновесие, услышать друг друга, выйти из крайностей. Но в этом году Солнце в оппозиции к ретро Нептуну, что привносит путаницу в отношения, склонность к идеализации партнера. Не торопитесь. Слушайте. Чувствуйте.

23 и 24 сентября — Солнце в тригоне с ретро Ураном и Плутоном. Месяц завершается озарением. В отношениях возможны неожиданные прозрения, которые подтолкнут к решениям, которые вы давно откладывали. Это время, когда можно увидеть будущее, почувствовать направление, сделать шаг в новую реальность — вместе или по отдельности.

Овен

Месяц требует собранности и внутренней дисциплины. Возможны перемены в приоритетах и окружении.

Телец

Появляется ощущение контроля и стабильности. Хорошее время для укрепления личных позиций.

Близнецы

Много задач и ментального напряжения. Важно не терять фокус на главном и как можно больше разговаривать с любимым человеком.

Рак

Эмоциональный фон усиливается, но приносит важные осознания. Возможны глубокие разговоры.

Лев

Внимание переключается на практичные цели. В отношениях — стремление к ясности и порядку.

Дева

Месяц активный, насыщенный, с ощущением потока. Много возможностей проявить себя.

Весы

Период внутренней настройки и переоценки. Важно сохранить равновесие между собой и другими.

Скорпион

Энергия становится интенсивной, появляется желание действовать. Хорошо идут процессы трансформации.

Стрелец

Месяц может ощущаться как перегрузка, но с потенциалом роста. Важно не распыляться.

Козерог

Появляется ощущение устойчивости и ясности. Хорошее время для структурных решений.

Водолей

Месяц приносит неожиданные идеи и озарения. Возможны важные разговоры и интеллектуальные прорывы.

Рыбы

Период требует внутренней честности и зрелости. Много эмоциональных процессов и переосмыслений.