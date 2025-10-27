Горячая блондинка: британская звезда реалити в белье с кожаными ремешками похвасталась пышными формами

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором продемоснтрувала соблазнительную фигуру.

На нем блондинка предстала в черном комплекте белья с кожаными ремешками и металлическими кольцами. На ней был бюстгальтер, стринги и пояс для подтяжек. Позже Ева надела еще и черный корсет на шнуровке.

Гейл похвасталась пышными формами, тонкой талией и плоским животом.

Свой лук девушка дополнила объемной прической с локонами, макияжем с пышными ресницами и помадой ягодного оттенка, а также белым маникюром. Аутфит она завершила лаконичными украшениями.

