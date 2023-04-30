Горячая мамочка: Эмили Ратажковски в леопардовом бикини похвасталась стройной фигурой

31-летняя модель и мама прорекламировали стильную обновку из своей летней коллекции.

Эмили Ратажковски выпустила летнюю коллекцию купальников для городских девушек. Модель всегда сама рекламирует вещи своего бренда Inamorata. Красавица примеряла обновку – леопардовое бикини с узелками на завязках.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

В этой стильной модели Эмили устроила себе фотосет прямо на газоне в парке и опубликовала снимки в Instagram.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Ратажковски соблазнительно позировала на коленях, демонстрируя стройную фигуру и плоский живот.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Она также похвасталась сексуальным декольте.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Свой аутфит Эмили дополнила золотыми подвесками на цепочках, серьгами, часами и черными очками.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, Эмили Ратажковски подловили в объятиях и за поцелуями известного певца.

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