ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
93
Время на прочтение
1 мин

Горячая штучка: 58-летняя Сальма Хайек в белом бикини соблазнительно станцовала на камеру

Актриса в пикантном луке взбудоражила воображение поклонников.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек опубликовала в Instagram горячее видео со съемок для журнала Sports Illustrated Mexico. В кадре актриса предстала в сексуальном образе на балконе с видом на пальмы.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

На кинозвезде было белое бикини с завязками на плавках, которое она дополнила золотой цепочкой.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Актриса ритмично и игриво танцевала перед камерой, демонстрируя красивую фигуру и соблазнительные пышные формы.

"Моя обложка @sportsillustrated.mexico вышла в Мексике со специальным выпуском", - подписала видеоролик Сальма.

Напомним, Сальма Хайек в бархатном платье и с мужем-миллиардером пришла на показ Balenciaga.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie