Горячая штучка: 58-летняя Сальма Хайек в белом бикини соблазнительно станцовала на камеру

Сальма Хайек

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Сальма Хайек опубликовала в Instagram горячее видео со съемок для журнала Sports Illustrated Mexico. В кадре актриса предстала в сексуальном образе на балконе с видом на пальмы.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

На кинозвезде было белое бикини с завязками на плавках, которое она дополнила золотой цепочкой.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Актриса ритмично и игриво танцевала перед камерой, демонстрируя красивую фигуру и соблазнительные пышные формы.

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"Моя обложка @sportsillustrated.mexico вышла в Мексике со специальным выпуском", - подписала видеоролик Сальма.

Напомним, Сальма Хайек в бархатном платье и с мужем-миллиардером пришла на показ Balenciaga.