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- Шоу-бизнес
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Горячая штучка: 58-летняя Сальма Хайек в белом бикини соблазнительно станцовала на камеру
Актриса в пикантном луке взбудоражила воображение поклонников.
Сальма Хайек опубликовала в Instagram горячее видео со съемок для журнала Sports Illustrated Mexico. В кадре актриса предстала в сексуальном образе на балконе с видом на пальмы.
На кинозвезде было белое бикини с завязками на плавках, которое она дополнила золотой цепочкой.
Актриса ритмично и игриво танцевала перед камерой, демонстрируя красивую фигуру и соблазнительные пышные формы.
"Моя обложка @sportsillustrated.mexico вышла в Мексике со специальным выпуском", - подписала видеоролик Сальма.
Напомним, Сальма Хайек в бархатном платье и с мужем-миллиардером пришла на показ Balenciaga.