Горячая штучка: британская модель в кружевном белье похвасталась сексуальной фигурой

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram пикантную фотографию.

Блондинка предстала перед камерой в соблазнительном черном белье с подтяжками для чулков. Арабелла продемонстрировала стройную сексуальную фигуру.

Арабелла Чи/Instagram

Свой аутфит она дополнила золотыми серьгами и цепочкой с подвеской в виде ее имени. Длинный белый маникюр завершил лук Чи.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась упругими ягодицами в тигровом купальнике.

Читайте также: