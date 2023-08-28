Горячая штучка: британская модель в кружевном белье похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи поделилась пикантным снимком.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram пикантную фотографию.
Блондинка предстала перед камерой в соблазнительном черном белье с подтяжками для чулков. Арабелла продемонстрировала стройную сексуальную фигуру.
Свой аутфит она дополнила золотыми серьгами и цепочкой с подвеской в виде ее имени. Длинный белый маникюр завершил лук Чи.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи похвасталась упругими ягодицами в тигровом купальнике.
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