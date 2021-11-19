Горячая штучка: британская телезвезда латексным мини-платьем подчеркнула пышные формы

Хлоя Ферри похвасталась перед поклонниками новым провокационным луком.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram снимки своего нового сексуального образа, в котором она собралась на вечеринку.

Красотка надела латексное мини-платье со шнуровкой по бокам, которое идеально подчеркнуло ее сексуальные формы.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Хлоя продемонстрировала и стройные ноги, и пышную пятую точку.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Аутфит она дополнила черными босоножками, укладкой с локонами, насыщенным макияжем с акцентом на пышных нарощенных ресницах и красным маникюром и педикюром.

Ранее Ферри показала фигуру в ярком миниатюрном бикини, которое едва прикрывало ее прелести.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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