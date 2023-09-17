Горячая штучка: британская телезвезда в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри любит фотографироваться в купальниках.
Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию пикантных снимков с отдыха.
Перед фотокамерой красавица предстала в черном бикини с розовыми шнурками.
Ферри соблазнительно позировала, демонстрируя стройную фигуру и плоский живот.
А еще Хлоя похвасталась сексуальными ягодицами и татуировкой на бедре. Ферри имеет отличную физическую форму.
Она уложила волосы в локоны и надела на лицо стильные очки.
Напомним, ранее Хлоя Ферри показала фотографии в белом купальнике.
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