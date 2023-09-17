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Горячая штучка: британская телезвезда в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Горячая штучка: британская телезвезда в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
649
Время на прочтение
1 мин
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Горячая штучка: британская телезвезда в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри любит фотографироваться в купальниках.

Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию пикантных снимков с отдыха.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Перед фотокамерой красавица предстала в черном бикини с розовыми шнурками.

Ферри соблазнительно позировала, демонстрируя стройную фигуру и плоский живот.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще Хлоя похвасталась сексуальными ягодицами и татуировкой на бедре. Ферри имеет отличную физическую форму.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Она уложила волосы в локоны и надела на лицо стильные очки.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри показала фотографии в белом купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
649
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