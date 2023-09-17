Горячая штучка: британская телезвезда в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новую порцию пикантных снимков с отдыха.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Перед фотокамерой красавица предстала в черном бикини с розовыми шнурками.

Ферри соблазнительно позировала, демонстрируя стройную фигуру и плоский живот.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А еще Хлоя похвасталась сексуальными ягодицами и татуировкой на бедре. Ферри имеет отличную физическую форму.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Она уложила волосы в локоны и надела на лицо стильные очки.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри показала фотографии в белом купальнике.

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