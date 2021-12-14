Горячая штучка: британская телезвезда в прозрачном белье позировала на камеру

Хлоя Ферри обожает фотографироваться в откровенных луках.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – любит соблазнять поклонников сексуальными образами. Она опубликовала в Instagram новый горячий снимок. Перед камерой красотка предстала в прозрачном нижнем белье с цветочными аппликациями.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Белье идеально сидело на ее пышных формах. Выглядела Хлоя очень соблазнительно.

Еще Ферри похвасталась фигурой в бикини цвета индиго, сверху которого она надела белый кружевной халат.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

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