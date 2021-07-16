Горячая штучка: Хайди Клум показала 15 образов в купальниках

48-летняя немецкая супермодель любит дефилировать перед камерой в купальниках.

Хайди Клум не отказала себе в удовольствии похвастаться безупречной фигурой в разных купальниках, которые примеряла перед камерой своего телефона.

Видеоролик манекенщица опубликовала в Instagram с загадочной подписью: "Скажите мне, что вы собираетесь в отпуск, не сказав мне, что вы собираетесь в отпуск ...…".

Позировала звезда на веранде, ее длинные белые волосы были распущены, а на лице были очки от солнца. Каждый из купальников сидел на ее фигуре прекрасно, к одному из образов Хайди добавила еще и розовый цветок в волосы, получилось очень романтично.

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Клум всегда без стеснения позирует в бикини или даже в обнаженном виде. С тех пор, как звезда вышла замуж за Тома Каулитца, она стала еще более откровенной со своими подписчиками. Например, теперь ее фолловеры могут увидеть откровенные снимки модели с постели, где она запечатлена с мужем, а также танцы перед камерой и в бассейне топлес.

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