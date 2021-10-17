Горячая штучка: "Холостячка" Злата Огневич в платье с откровенным декольте сверкнула сексуальной грудью

Горячая штучка: "Холостячка" Злата Огневич в платье с откровенным декольте сверкнула сексуальной грудью

Артистка продемонстрировала лук с глубоким вырезом.

В пятом эфире романтического реалити шоу Злата Огневич продемонстрировала эффектный образ. На соревнование мужчин певица надела белое платье по фигуре с глубоким сексуальным декольте, от которого нельзя было оторвать взгляд.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Талию она подчеркнула металлическим широким поясом, на руки надела такие же аксессуары и украсила голову металлической короной.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Огневич собрали волнистые волосы в хвост. В ушах у нее были лаконичные серьги. Вечерний макияж завершл аутфит артистки.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Напомним, на церемонии роз Злата предстала в красном платье макси с небольшим шлейфом, глубоким декольте и разрезом спереди. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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