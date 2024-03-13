Горячая штучка: Кристен Стюарт в мини-юбке и чулках вызывающе позировала на улицах Нью-Йорка

33-летняя актриса в последнее время эпатирует публику своими луками.

Кристен Стюарт в провокационном образе total black попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Встретив фотографов, она начала вызывающе позировать.

Актриса надела кожаный жакет, под которым был бюстгальтер в сетку, мини-юбка и чулки с подтяжками.

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

Аутфит Кристен дополнила лакированными туфлями, небольшой сумочкой и стильными очками. У нее были взъерошенные волосы, цепочка на шее и кольца на пальцах.

Напомним, в прошлый раз Стюарт вышла в свет в бежевой рубашке, трикотажных трусах и лакированных красных лоферах.

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