Горячая штучка: Настя Каменских в леопардовом бикини похвасталась сексуальными формами

Артистка продемонстрировала сексуальный пляжный лук.
Настя Каменских порадовала поклонников в Instagram новыми горячими снимками с отдыха в Мексике. Она с супругом Потапом наслаждается отпуском в Тулуме.
Певица устроила себе фотосет на пляже. Позировала красотка в леопардовом бикини и легких брюках с принтом "зебра". Настя расстегнула ширинку и продемонстрировала сексуальную стройную фигуру. Выглядела она очень соблазнительно.
Свой пляжный лук Каменских дополнила черной шляпой и черными очками.
Еще звезда похвасталась пляжным аутфитом в прозрачном полосатом платье, под которым на ней был купальник.
И образ в мини-шортах и топе с завязкой.
К слову, в Тулуме отдыхают также Надя Дорофеева и Дантес. Певица сверкнула подтянутым телом в бикини цвета авокадо.
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