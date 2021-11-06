Горячая штучка: участница "Холостяка-11" в бюстье и трусах обольстительно позировала перед камерой

Джессика Чеги показала фото в белье и похвасталась сексуальной фигурой.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – любит сниматься в пикантных фотосессиях.
В Instagram красавица опубликовала горячие кадры из новой фотосъемки.
Перед объективом камеры Джесс предстала в обольстительном луке. На ней было черное бюстье с золотой бретелькой, черные высокие трусы, капроновые колготки с ромбами и черные высокие перчатки. На одну руку она повесила золотую цепочку.
Волосы Чеги были аккуратно уложены, а на лице акцент был сделан на глазах.
Джессика продемонстрировала свою стройную и сексуальную фигуру.
Кстати, ей очень идут подобные образы. В них она выглядит очень эффектно.
"Мы всегда находимся между бывшей и будущей. Настоящее нас мало занимает. Нам лучше снова от ностальгии к надежде. От утраты к мечте. Мы вечно зажаты между двумя отсутствующими волнами", — написала под фотографиями красавица.
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