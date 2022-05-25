"Горжусь каждым украинцем": Настя Каменских показала свое патриотическое арт-фото и поделилась мыслями о войне

NK поблагодарила каждого украинца, который что-то делает на своем фронте ради нашей общей победы.

Настя Каменских опубликовала в Instagram красивое патриотическое арт-фото. На нем певица запечатлена на сине-желтом фоне в белом наряде на бретельках и с украинским флажком на щеке.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

В посте артистка написала о 3 месяцах войны.

"90-й день, как мы все изменились. Наши цели, планы, привычные дни.

Мы не знали, что можно одновременно испытывать сильную боль за каждую потерю, но огромную гордость за каждого не стоящего в стороне украинца. И от этого любовь к полностью незнакомым, но как родным людям.

Хотя физически миллионы украинцев сейчас вдали от дома и друг друга, мы стали еще ближе и единее", — написала звезда.

Настя отметила, что каждый сознательный украинец делает все возможное, и за это она всем благодарна. Все вместе собирали средства на машину и амуницию для украинских военных, на гуманитарные нужды.

"Я видела глаза детей-переселенцев в Литве: вместе с болью испытывала благодарность за их теплый прием литовцами, а учителя из Украины даже за границей продолжают учить наше будущее поколение. Горжусь каждым украинцем, коллегами, артистами, которые громко и правдиво говорят и поют о Украину на весь мир", – написала Настя.

Каменских призналась, что, выступая в разных уголках планеты, она чувствовала безумную поддержку Украины.

Певица заметила, что предстоит еще много дел. Нужно продолжать делать благотворительные дела, выступать за поддержку Украины и рассказывать в интервью о войне на нашей земле. Каждый должен делать то, что умеет на своем фронте.

"На 90-й день понимаешь, что время идет. Как и жизнь. Города, пережившие страшные дни оккупации, многочисленные потери, постепенно возвращаются к жизни. Это пример для нас держаться сквозь страх и слезы. Несмотря на боль, находить силы работать над собой и эмоциональным состоянием: это то, что поможет нам, а значит и стране, потому что каждый из нас – ее часть.

Это и об обещаниях начать что-либо делать после войны. Если есть возможность сделать сейчас – не ждите! Делайте сегодня! Жизнь показала, что ничего нельзя откладывать на потом. Есть только "здесь и сейчас".

Хотя боль войны не пройдет, она идет рядом с благодарностью за добрые дела, с гордостью за людей. За невероятные истории о силе, отваге и человечности. Это вера в будущее, дающая силы.

Важно помнить о тех, кто нуждается в помощи и делать все возможное для нашей страны и победы. Помните о потерях этой войны. Все еще оккупированные города. Громко кричать о них на весь мир. Продолжать жить – ради нас всех, нации и страны – об этом нельзя забывать!" – подытожила Каменских.

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