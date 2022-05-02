"Горжусь стойкостью и мужеством украинского народа": Анджелина Джоли высказалась о своем визите в Украину

В выходные в Украину наведалась голливудская актриса и специальный посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли.

Визит голливудской звезды, от которого тошнило российских пропагандистов, широко освещался в прессе. Сама же Анджелина заявила, что ее визит был частным, путешествие она пыталась максимально держать в секрете, а члены ее окружения подписали соглашение, запрещающие им раскрывать какие-либо подробности.

Анджелина Джоли / Associated Press

На Daily Mail появилось и заявление Анджелины, которое она сделала после визита в Украину. Актриса сказала: "Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война оказывает на целое поколение украинских детей".

Напомним, мать шестерых детей посетила город Борислав во Львовской области, где побывала в учебно-реабилитационном центре "Гармония". Сообщается, что местные чиновники ничего не знали о визите Джоли до самого ее приезда.

По соцсетям разлетелось огромное количество фотографий голливудской звезды, люди с восторгом писали, что визит Джоли стал приятным сюрпризом для маленьких украинцев, с которыми она охотно обнималась и фотографировалась. В Украине Анджелина пробыла два дня и первого мая уехала назад в США.

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