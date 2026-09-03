"Горжусь тобой": Дэвид Бекхэм поздравил сына Ромео с 24-летием и показал архивные фото с ним

Дэвид Бекхэм с сыном Ромео / © Instagram Дэвида Бекхэма

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51-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм трогательно поздравил своего среднего сына Ромео с 24-летием. В честь дня рождения он опубликовал в Instagram серию архивных фотографий, на которых запечатлены разные моменты их жизни. На снимках Ромео можно увидеть еще ребенком.

На одном из черно-белых кадров Дэвид нежно целует сына в лоб, а на другом отец и сын вместе наблюдают за футбольным матчем.

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Дэвид Бекхэм с сыном Ромео / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм с сыном Ромео / © Instagram Дэвида Бекхэма

Также Бекхэм показал Ромео в детской футбольной форме — неудивительно, ведь в юности тот, как и отец, занимался футболом.

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Ромео Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Ромео Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Ромео Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

«С днем ​​рождения, дружище! Мы тебя очень любим, и я так горжусь тобой за все, что ты собой представляешь: милый, добрый и просто потрясающий молодой человек. Очень-очень тебя люблю! Желаю тебе лучшего дня, ты это заслужил!» — написал Дэвид под фото.

Отметим, Ромео родился 1 сентября 2002 года и стал вторым сыном Дэвида и Виктории Бекхэм. В детстве он пробовал себя в футболе и тренировался в академии «Арсенала», однако в 13 лет оставил спорт. Позже Ромео начал развиваться в модельной индустрии и сегодня регулярно появляется на модных показах и светских мероприятиях.

Ранее, напомним, Ромео Бекхэм снялся в рекламе известного бренда.

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