Пошел по стопам мамы: старший сын Хайди Клум снялся для глянца

51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – многодетная мама, у нее четверо детей – две дочери и два сына. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

Фото: Instagram Хайди Клум

Дочь Лени и старший 19-летний сын Генри пошли по стопам мамы и стали моделями. Недавно парень дебютировал на подиуме в Париже. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.

Генри Сэмюэл / Фото: Getty Images

"Лени сказала мне, что нужно смотреть прямо перед собой и ходить так, будто я держу книгу на голове. Моя мама велела мне стараться изо всех сил и не забывать веселиться", - рассказал Генри о советах близких людей.

И вот гордая мама поделилась еще одной новостью. Генри впервые появился на обложке глянца. Он снялся для журнала Hunger.

instagram.com/heidiklum

Парень позировал в брючном костюме от Karl Lagerfeld, пиджак которого он надел на голое тело. "Я так горжусь тобой, мой прекрасный Генри! Твоя первая обложка для @hungermagazine —невероятный этап! Наблюдая, как ты превращаешься в удивительного молодого человека, которым ты являешься сегодня, мое сердце наполняется такой радостью. Мир только начинает видеть то, что я всегда знала — ты предназначен для величия! Я люблю тебя", - подписала снимок Хайди.

Ранее, напомним, Хайди Клум заметили на съемках "Топ-модель по-немецки".

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