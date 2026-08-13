Гости на премьере фильма о Кузьме Скрябине: дочь артиста, Ефросинина, Вакарчук, Пономарев и другие

Маша Ефросинина и Барбара Кузьменко

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На днях в киевском кинотеатре «Жовтень» состоялась премьера документального фильма «Кузьма: Страшно веселый». Это история Андрея Кузьменко— фронтмена группы «Скрябин», музыканта, писателя и телеведущего, ставшего одной из самых известных фигур современной украинской культуры.

Кузьма был одним из тех, кто формировал украинское медиапространство с помощью музыки, телевидения, книг и откровенных бесед со своей аудиторией. Он не боялся быть неудобным, говорил просто о сложном и не пытался понравиться всем. Его самоирония помогала поднимать серьезные темы, а многие высказанные им мысли остаются актуальными и сегодня.

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На премьере присутствовали родные, друзья и коллеги Андрея Кузьменко, создатели фильма, музыканты, актеры, телеведущие и представители украинской киноиндустрии. Среди гостей были Святослав Вакарчук, Александр Пономарев, Маша Ефросинина, Христина Соловий, Антон Птушкин, Александр Педан, Ирма Витовская, Дмитрий Шуров, Саша Чемеров, Ольга Горбачева, Анатолий Анатолич, Александр Терен, Евгений Янович, ROXOLANA и другие.

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Маша Ефросинина и Барбара Кузьменко

Святослав Вакарчук

Анжелика Рудницкая, Христина Соловий и Ирма Витовская

Елена Светлицкая

Иван Люленов

Анастасия Иванюк

KRYLATA

Степан Еранесян и Наталья Бабенко

Анатолий Анатолич

На мероприятии также присутствовали дочь музыканта Барбара Кузьменко, его жена Светлана Бабийчук, Сергей (Шура) Гера, Анжелика Рудницкая, Ольга Лизгунова, участники группы «Скрябин», Виталий (Бард) Бардецкий, Тарас (Тери) Гавриляк.

Виктор Тур, Максим Сердюк, Барбара Кузьменко, Светлана Бабийчук, Артем Григорян

Барбара Кузьменко призналась, что фильм превзошел ее ожидания. Особенно ценным для нее стало то, что авторы последовательно воссоздали историю жизни ее отца. В то же время некоторые эпизоды ей было сложно смотреть из-за сильных эмоций и ностальгии.

«В некоторых местах я не могла смотреть на определенные моменты, потому что мне было очень грустно. Но я невероятно рада, что этот фильм вышел», — рассказала она.

Барбара Кузьменко с мужем Виктором Туром

Андрей Федоров отметил, что этот фильм не только о группе «Скрябин», но и об Украине и атмосфере ее возрождения. По его словам, просмотр заставил его вновь пережить собственную молодость и вспомнить важный период жизни.

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Своими впечатлениями поделилась и Маша Ефросинина. Телеведущая рассказала, что фильм вызвал у нее сильные эмоции и вернул ее к воспоминаниям о прошлом. Она также отметила, что Кузьма отдавал своей аудитории чрезвычайно много, но не успел в полной мере осознать, насколько важным символом он стал для украинцев.

Маша Ефросинина и Барбара Кузьменко

Политический обозреватель Роман Кравец обратил внимание на внутреннюю трансформацию главного героя. В фильме можно проследить, как беззаботный молодой музыкант постепенно становится ответственным человеком, который ценит дружбу, остро переживает потери и спешит жить.

Основой картины стали эксклюзивные архивные материалы, над которыми студия KNIFE! Films работала полтора года. Команда проанализировала более 400 часов видео- и аудиозаписей, а также более 22 тысяч фотографий. Значительную часть этих материалов зрители увидят впервые.

Съемочная группа фильма

Архивы помогли построить повествование таким образом, чтобы Андрей Кузьменко фактически сам рассказывал свою историю. Авторы стремились показать не только культового артиста, но прежде всего живого человека — с самоиронией, сомнениями, внутренними изменениями и желанием проживать каждый день на полную.

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С момента гибели Андрея Кузьменко прошло более десяти лет. За это время он стал настоящим символом украинской культуры, однако среди многочисленных воспоминаний о нем голос самого музыканта звучит все реже. Именно желание вновь дать слово Кузьме стало отправной точкой для создания фильма.

Фильм сняла студия KNIFE! Films, известная по документальной картине «Яремчук: Несравненный мир красоты». Режиссером выступил Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк. Дистрибьютор фильма в Украине — B&H Film Distribution.

Артем Григорян и Максим Сердюк

Параллельно с украинским прокатом фильм «Кузьма: Страшно веселый» покажут в 35 странах. В кинотеатрах Украины фильм можно увидеть уже сегодня, 13 августа.

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