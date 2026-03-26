Гости на премьере фильма "Пиллион" с Александром Скарсгардом: Монро - в джинсах, Елена Филонова - в леопардовой шляпке

В Киеве, в кинотеатре "Планета кино" (РЦ Blockbuster) состоялась премьера новой квир-романтической комедии "Пиллион". Это фильм о нетипичных отношениях застенчивого молодого человека Колина (Гарри Меллинг) с сексуальным странствующим байкером Рэем (Александр Скарсгард), который предпочитает БДСМ и доминацию.

Мероприятие посетили Монро и Елена Филонова, которые продемонстрировали стильные луки.

Монро предстала в сером жакете оверсайз, черной футболке с надписью Lady Gaga Mayhem, джинсах и черной обуви с металлическими кольцами. Аутфит она дополнила бирюзовой сумочкой.

Елена Филонова позировала в светло-бежевом тренче, черном боди, черных капри и кремовых туфлях с черными острыми носками. Эффектным дополнением ее образа стали леопардовая шляпка и очки в черепаховой оправе.

Мероприятие также посетили участницы реалити-шоу "Холостяк" - Надин Головчук и Алина Пухальская, ведущий Вячеслав Соломка, актер Руслан Мирошниченко, певец Том Сода и другие.

Надин Головчук

Алина Пухальская

Вячеслав Соломка

Том Сода и Макс Киреев

Альяра, Артем Тиман, Снежана Успенская, Анатолий Миганов

Евгения Эмеральд

Андрей Янко

Игорь Мотин

О фильме:

Дебютный фильм режиссера и сценариста Гарри Лайтона на Каннском кинофестивале получил приз в программе "Особый взгляд" за лучший сценарий. Лента также получила 4 награды на BIFA (Лучший фильм, Лучшие костюмы, Лучший дебютный сценарий, Лучшие грим и прически) и 1 на GOTHAM AWARDS (Лучший адаптированный сценарий).

Название фильма отсылает к сленгу байкеров: "пиллион" - это пассажир, сидящий на мотоцикле позади водителя, и в этой истории такая позиция становится символом добровольного отказ от контроля.

Сюжет фильма знакомит нас с тихим одиночкой Колином (Гарри Меллинг, известный многим как Дадли из "Гарри Поттера"), чья скучная жизнь меняется после встречи с харизматичным лидером квир-байкеров Рэем (Александр Скарсгард), который любит БДСМ и доминации. Их отношения открывают для Колина новый мир, который его одновременно захватывает и заставляет задуматься о ролях, в которых ему комфортно.

С сегодняшнего дня, 26 марта, фильм "Пиллион" в украинских кинотеатрах.