Готовит сюрприз: VERKA SERDUCHKA выступит с концертом под открытым небом

Концерт пройдет в Киеве в мае.

VERKA SERDUCHKA & BAND 17 мая выступит с благотворительным концертом под открытым небом в Osocor Residence.

Артистка готовит для поклонников сюрприз. Она исполнит новую версию знаменитого хита Dancing Lasha Tumbai. Именно с ним VERKA SERDUCHKA заняла второе место на конкурсе "Евровидение-2007" и завоевала любовь миллионов слушателей в мире.

После полномасштабного вторжения России в Украину слова припева песни заменили. Теперь она называется Dancing Russia Goodbye. Первыми эту "правдивую" интерпретацию услышали гости концерта в Амстердаме.

"Я никогда не пела "Раша гудбай". Только "Лаша". Но теперь только так и это еще мягко говоря", – рассказала VERKA SERDUCHKA журналистам в комментарии.

Кроме Dancing Russia Goodbye на концерте прозвучат и десятки других народных мегахитов.

К тому же, во время выступления состоится благотворительный аукцион, полученные средства с которого передадут 110-й отдельной механизированной бригаде.

К слову, на территории резиденции есть мощный генератор и укрытие.

Напомним, 27 апреля в Киеве выступит с сольным концертом DOROFEEVA.

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