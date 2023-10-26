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Готовится к Хэллоуину: Хайди Клум в наряде тыквенного цвета и с пончиками попала под прицел папарацци

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1503
Время на прочтение
1 мин
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Готовится к Хэллоуину: Хайди Клум в наряде тыквенного цвета и с пончиками попала под прицел папарацци

Хайди Клум / Фото: Getty Images

50-летняя супермодель готовится к хэллоуинской вечеринке.

Хайди Клум, которую считают королевой Хэллоуина, уже активно готовится к мистическому празднику. Папарацци ее запечатлели на улицах Лос-Анджелеса.

Модель несла в руках четыре коробки с апельсиновыми пончиками от Dunkin', которые были украшены шоколадными "пауками", и одним таким она лакомилась дорогой.

Одета Хайди была в костюм тыквенного оттенка, состоявшего из кроп-топа и юбки с драпировкой. Сверху она надела черную косуху и обула черные кожаные сапоги на высоких каблуках. Через плечо у звезды висела черная сумка на цепочке.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Изюминкой ее образа стали забавные оранжево-черные ушки-обруч.

Аутфит Хайди дополнила насыщенным макияжем глаз и длинным красным маникюром.

Интересно, какой же образ Хайди Клум выбрала для хэллоуинской вечеринки. То, что он будет ошеломляющим, нет сомнений.

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Дата публикации
Просмотры
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