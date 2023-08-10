Готовится к контрнаступлению: как Скабеева учит украинский алфавит

А учебным материалом для Скабеевой стал детский мультсериал "Сказки от Кро-Кро" от анимационной Студии "Квартал 95". Кадры нескольких эпизодов мультфильма 8 августа продемонстрировали в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Скандальная ведущая в прямом эфире старательно повторяла за главным героем слова "Ї – їжаки", "Б – Байрактар", "Ш – шеврон", "Я – анголы"… Конечно, над произношением и ударениями пропагандистке еще предстоит поработать, но ее стремление овладеть украинский алфавит – похвально. Более того, Скабеева вместе с гостями своего скандального шоу и зомбированными рашаТВ зрителями внимательно прослушали из этого же мультика детскую песенку о Леопарде, который спешит на помощь украинцам и защищает свободу Украины "от Крыма до Сум, от Донбасса до Карпат" — опять же на украинском языке!

А вот что больше всего возмутило Скабееву – то, что анимационные персонажи мультика "Крошка Кро" "...вовсю куют победу на украинских экранах, пугают орков и даже заходят в "наш" Крым!" Но ведь в Украине даже маленькие дети знают, чей Крым. Может, после трансляции мультика на рашаТВ и россияне узнают правду.

Как Скабеева учит украинский алфавит

Мультсериал "Сказки от Кро-Кро" анимационная студия "Квартал 95" выпустила в сентябре прошлого года, чтобы в доступной форме объяснить детям, что сейчас происходит в нашей стране. Главный герой – маленький любознательный фантазер крокодильчик Кро-Кро – с начала войны заступил на службу в информационном фронте и рассказывает малышам о реальности. В форме стихотворных сказок объясняет малышам, что такое война, что такое свобода, как нужно любить и защищать свою Родину и почему нельзя посягать на чужую территорию. Мультсериал выходит на телеканале "ПлюсПлюс" и YouTube, где можно посмотреть все серии "Сказок от Кро-Кро".

Как Скабеева учит украинский алфавит

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