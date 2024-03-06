Готовится к пляжному сезону-2024: Хейли Бибер сверкнула фигурой и засветила тату в интимном месте

Девушка снялась в рекламе известного бельевого бренда.
Американская модель, основательница бренда косметики Rhode, жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – появилась в новой промокампании Victoria's Secret.
Она примерила синий купальник из ткани с люрексом. Он состоял из бюстгальтера с чашками и плавок с золотой фурнитурой.
Внимание привлекла не только красивая фигура Хейли, но и татуировка в интимном месте – надпись "baby" в верхней части бедра. Всего на теле девушки более 20 тату, и, в отличие от ее мужа Джастина, она предпочитает минималистичные надписи и рисунки.
Напомним, ранее Хейли Бибер позировала под пальмой в ангоровых стрингах и унтах – это была промокампания ее бренда косметики.
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