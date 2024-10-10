Готовится к предстоящему шоу Victoria's Secret: модель Кэндис Свэйнпоул похвасталась бицепсами

Девушка усердно занимается в спортзале, чтобы улучшить свою физическую форму.

35-летняя южноафриканская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – скоро выйдет на подиум в рамках шоу популярного бельевого бренда. Она наденет свои "ангельские" крылья уже 15 октября – именно тогда состоится долгожданное шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Напомним, в 2019 году шоу было отменено. Среди причин называлось снижение зрительской аудитории, а также негативная реакция на отсутствие инклюзивности бренда и нереалистичных стандартов красоты.

Шоу Victoria's Secret / Фото: Getty Images

Поэтому Кэндис, как и другие модели, сейчас много времени проводят в спортзалах. В своем Instagram она показала фото оттуда. Модель позирует лосинах и спортивном топе, хвастаясь своими подкачанными бицепсами и прессом.

Фото: Instagram Кэндис Свэйнпоул

Напомним, ранее топ-модель Кэндис Свэйнпоул поделилась откровенными фотографиями – она позировала топлес в сауне.

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