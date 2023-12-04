Готовится к Рождеству: Эмили Ратажковски показала, как наряжала елку вместе с сыном

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – показала в своем Intsagram, как проводит время со своим двухлетним сыном Сильвестром. Они вместе нарядили елку к Рождеству.

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Эмили Ратажковски с сыном / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски с сыном / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Эмили надела вязаный топ винного оттенка и продемонстрировала пышный бюст.

"Некоторые вещи меняются, другие остаются прежними", - подписала фото модель и показала фото, сделанное много лет назад у этой же елки.

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, ранее Эмили Ратажковски снялась в смелом фотосете, самым эффектным нарядом которого стал "металлический" комплект от Rabanne из коллекции осень-зима 2023, состоящий из бра в виде колье с накладками на груди и юбки из "металлических" перьев.

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