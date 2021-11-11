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Готовится к свадьбе: Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ее свадебное платье

Готовится к свадьбе: Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ее свадебное платье

Бритни Спирс / Associated Press

Бритни начала раскрывать подробности своей свадьбы. Ходят слухи, что пара поженится до начала декабря на Гавайях.

Певица Бритни Спирс опубликовала на своей странице Instagram новые снимки в пышном платье с многослойной юбкой, спущенными шлейками и прозрачным корсетным верхом. Наряд скандальной звезды был выполнен из тонкого нежно-розового тюля.

Бритни Спирс / © Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

В подписи к фото Бритни раскрыла интригу и призналась, что уже начала готовиться к свадьбе со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Платье для нее сошьет итальянский Модный дом Versace.

Бритни Спирс / © Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

"Нет… это не мое свадебное платье! Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы говорим! Всем спокойной ночи, ребята", - написала Бритни.

Бритни Спирс / © Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / © Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

Напомним, о помолвке с Сэмом Бритни объявила в сентябре этого года. Пара вместе уже пять лет, но пожениться они не могли, поскольку это было запрещено условиями опекунства. Также ей нельзя было иметь детей в будущем.

Брак с Асгари станет третьим для Бритни.

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