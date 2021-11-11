Готовится к свадьбе: Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ее свадебное платье

Готовится к свадьбе: Бритни Спирс рассказала, кто сошьет ее свадебное платье

Бритни начала раскрывать подробности своей свадьбы. Ходят слухи, что пара поженится до начала декабря на Гавайях.

Певица Бритни Спирс опубликовала на своей странице Instagram новые снимки в пышном платье с многослойной юбкой, спущенными шлейками и прозрачным корсетным верхом. Наряд скандальной звезды был выполнен из тонкого нежно-розового тюля.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

В подписи к фото Бритни раскрыла интригу и призналась, что уже начала готовиться к свадьбе со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Платье для нее сошьет итальянский Модный дом Versace.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

"Нет… это не мое свадебное платье! Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы говорим! Всем спокойной ночи, ребята", - написала Бритни.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

Напомним, о помолвке с Сэмом Бритни объявила в сентябре этого года. Пара вместе уже пять лет, но пожениться они не могли, поскольку это было запрещено условиями опекунства. Также ей нельзя было иметь детей в будущем.

Брак с Асгари станет третьим для Бритни.

Читайте также:

Бритни Спирс на сцене и красных дорожках (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку