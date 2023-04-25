Готовится к туру: Мадонна неожиданно показала, как и где хранятся ее самые культовые костюмы

В этом году американская суперзвезда Мадонна отправляется в свой двенадцатый концертный мировой тур под названием Madonna: The Celebration Tour.

Тур разрекламирован как крупнейшее шоу, который когда-либо делала певица, с участием музыки из всех периодов ее карьеры.

Вероятно, именно поэтому она решила заглянуть на склад своих концертных костюмов, которых на самом деле очень много, ведь в шоу-бизнесе Мадонна уже 44 года.

Хранилище Мадонны / Фото: Instagram Мадонны

Хранилище Мадонны / Фото: Instagram Мадонны

Звезда показала в Instagram несколько действительно культовых вещей, которые надевала когда-то на свои выступления. Среди них были ее знаменитые корсеты с конусообразными бюстгальтерами, созданные Jean Paul Gaultier.

Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Костюм Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Костюм Мадонны / Фото: Instagram Мадонны

Костюм Мадонны / Фото: Instagram Мадонны

Костюм Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Также она рассказала душераздирающую историю о своей матери, которая болела и отдавала последнее детям.

"Поездка в мои архивы — это всегда ностальгическое путешествие по переулку памяти! Если подумать о моем музыкальном путешествии за последние 4 десятилетия — как я могла не подумать обо всей невероятной одежде, которую я носила, и обо всех замечательных дизайнерах, с которыми мне посчастливилось работать!

Когда я была маленькой девочкой, я помню, что моя мать всегда мерзла. Отчасти потому, что она была больна, но также и потому, что у нее никогда не было пальто. Она всегда тратила те небольшие деньги, которые у нас были, на наши пальто, и я помню, как стояла на улице в ожидании школьного автобуса с моей матерью, дрожащей от холода посреди зимы! Много лет спустя, когда я добилась успеха, сестра моей матери сказала мне: "Теперь ты можешь купить все пальто, которые твоя мать не смогла купить себе!"

Путешествие от воспоминаний о моей дрожащей матери зимой до меня, дрожащей в кондиционированном складском помещении, где хранятся все мои костюмы, весьма примечательно! Я переполнена благодарностью.

Каждый раз, когда я надеваю невероятное пальто, я думаю о своей маме. Надеюсь, ей нравится мой вкус в костюмах. Но больше всего я надеюсь, что ей тепло!" - написала звезда.

Мадонна / Фото: Associated Press

Мадонна, 1990 год, Роттердам / Фото: Getty Images

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