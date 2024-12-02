Готовится к туру: Шакира покрутила ягодицами на камеру

47-летняя колумбийская певица Шакира перенесла часть своего мирового тура с ноября 2024-го на май 2025 года – тогда она посетит с концертами Северную Америку. Не всем фанатам понравилось это, ведь у многих были уже куплены билеты и забронировано жилье. Певица даже сделала заявление в соцсетях: "Я хочу поблагодарить вас за чрезвычайную поддержку, которую вы оказываете мне после анонса моего тура, который сейчас становится самым важным в моей карьере. Ваши понимание и благосклонность очень многое значат для меня и помогают мне продолжать преодолевать барьеры. С нетерпением жду совместного времяпровождения. Обещаю отдать вам всю себя и предложить вам самое особенное шоу в моей жизни".

Несмотря на реакцию фанатов Шакира продолжает готовиться к туру. Она показала в своем Instagram видео с репетиции хореографии для будущих концертов. Звезда в футболке и лосинах сама показала, как нужно двигать ягодицами.

Напомним, ранее Шакира в красном платье с высоким разрезом и винтажной брошью дебютировала на Met Gala. Артистка предстала в эффектном аутфите, напоминавшем розу. На ней было элегантное красное платье от бренда Carolina Herrera без бретелей, с длинным шлейфом, пикантным декольте, пышными скульптурными рукавами-накидкой и высоким разрезом до бедра.

Шакіра / Фото: Associated Press

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