Готовятся к Хэллоуину: Бена Аффлека сфотографировали с дочерью Лопес на шопинге

Несмотря на то, что Хэллоуин отмечается 31 октября, семья уже начинает пополнять свои запасы декора и костюмов.

Бен Аффлек и его большая семья уже готовятся к Хэллоуину, ведь на выходных его с детьми заметили на шопинге. Актер отвел свою 13-летнюю дочь Серафину и 14-летнюю дочь Дженнифер Лопес Эмму за покупками в магазин сувениров. С девочками также была их подруга, но на фото попала только Эмма, когда следом за Беном выходила с магазина.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На Бене в тот день были кроссовки, черные штаны и белая футболка с принтом. Также традиционно образ актер дополнил рубашкой.

Эмма была одета просто, отдав предпочтение джинсовым шортам, свитшоту и кедам, которые сочетала с белыми носками. Дженнифер с новоиспеченным мужем не было, но, видимо он и так прекрасно и весело провел время с девочками.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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