Готовятся к свадьбе: папарацци подловили Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Папарацци подловили американского миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса и его возлюбленную Лорен Санчес в Венеции. Пара вышла из гостиницы и собиралась сесть в лодку, чтобы отправиться на вечернюю прогулку.

Джефф был одет в черный костюм и белую футболку. На лице у него были солнцезащитные очки. А Лорен выглядела прекрасно в асимметричном черном платье, расшитом полосками из серебряных паеток. Свой аутфит женщина дополнила красивой прической с локнами, макияжем с длинными накладными ресницами, массивными бриллиантовыми серьгами и кольцом с огромным бриллиантом.

Лорен Санчес и Джефф Безос в Венеции / © Getty Images

Что известно о свадьбе

Будущие жених и невеста поселились в пятизвездочном отеле Aman на Гранд-канале. В нем состоится прием с напитками для приглашенных гостей на свадьбу. Известно, что плейлист пары состоит из романтических песен, таких как I'm Feeling Good Нины Симон, More Than A Woman группы Bee Gees, Brown Eyed Girl Вана Моррисона и Lovely Day Билла Уизерса, сообщает Daily Mail.

На трехдневную свадьбу Безос и Санчес пригласили более 200 гостей. Праздник начнется с неформального приветствованного вечера в монастырской зоне рядом с церковью Мадонна дель’Орто 26 июня, пишет People.

Пара заключит брак в пятницу, 27 июня, на острове Сан-Джорджо-Маджоре неподалеку от Венеции. Там выступит сын Андреа Бочелли – Маттео Бочелли.

А в субботу, 28 июня, празднование завершится ужином для гостей в Венецианском арсенале.

Стоимость свадьбы оценивается от 10 до 30 миллионов евро. Среди известных гостей Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри, Мик Джаггер, Кэти Перри.

Организация свадьбы Безоса и Санчеса привела к массовым протестам. Участники активистских групп протестуют против проведения свадьбы, ведь они считают это признаком роста неравенства между бедными и богатыми и неуважением к жителям Венеции. Они утверждают, что город ЮНЕСКО не является площадкой для миллиардеров.

Во вторник, 24 июня, пара изменила свои планы по грандиозной свадьбе, частично из-за того, что активисты угрожали заполнить каналы надувными крокодилами, чтобы заблокировать гостей.

Сначала главная вечеринка должна была состояться в здании XVI века Scuola Grande della Misericordia в центре города, но затем ее перенесли в Венецианский арсенал — историческую верфи, окруженную крепостными стенами, через которые протестующим труднее проникнуть.

По данным Page Six, Джефф и Лорен пожертвовали большие суммы денег разным благотворительным организациям в итальянском городе, чтобы успокоить гнев его обитателей. Кроме того, пара попросила своих гостей вместо подарков совершить пожертвования в поддержку культурных и экологических инициатив Венеции.