Умоляла мышь оставить ее в покое перед "Оскаром": Рене Зеллвегер поделилась забавной историей

Перед церемонией она очень не выспалась, и этому была причина.

Рене Зеллвегер бывала на церемонии "Оскар" множество раз, но самым знаковым для нее стало мероприятие 2020 года, ведь в тот раз она получила награду за "Лучшую женскую роль". Актриса выбрала для мероприятия роскошное платье от Armani Privé, которое бренд сшил для нее по индивидуальному заказу.

Стилистом актрисы была Петра Фланнери, и в интервью Vogue в 2020 году она рассказала, что к выбору платья они с Рене подошли очень ответственно. После того как Фланнери проинформировала бренды об эстетике своей клиентки - "вневременной, с современным стилем", Зеллвегер решила, какие эскизы "говорят с ней", а затем они сосредоточились на деталях.

"Мы продумываем визуальные образы, чтобы увидеть, как каждый образ становится частью истории, почти как зарисовки", - объясняет она.

Сама же актриса в новом интервью для издания призналась, что ей очень нравилось это платье.

"Да, это действительно очень хорошем платье. Я имею в виду, конструкция этого платья была замечательной. Все эти кристаллы, вручную пришитые к ткани, утяжеленные, и все же оно ощущалось как футболка. Я действительно чувствовала себя самой собой в этом платье, очень элегантно в очень сдержанном смысле", - сказала актриса.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Но также она рассказала забавную историю, которая произошла перед церемонией.

"В день проходит три или четыре мероприятия, поэтому вы довольно поздно ложитесь спать накануне. И вот я легла спать около трех утра, закрыла глаза, а потом услышала это (она имеет в виду звуки шуршания - Прим. ред.), - говорит Рене. - И я положила фонарик за изголовье, и там была мышь, и она сидела возле задней части изголовья и царапала его, и я подумала: не сейчас. Поэтому нам пришлось поговорить, и я сказала: ты можешь остаться, но если ты подойдешь к передней стороне этой кровати, я поменяю ловушки на чердаке. Да, так что, наверное, я легла спать около пяти утра. Вот что бывает, когда живешь в Каньоне".

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