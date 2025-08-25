ТСН в социальных сетях

Греческие каникулы: шотландская радиоведущая в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Дженни Фалкнер отдыхает на Средиземном море.

Шотландская радиоведущая Дженни Фалконер наслаждается отпуском на греческом острове Крит. Оттуда знаменитость опубликовала в Instagram пляжное фото.

Женщина позировала в купальнике с самым трендовым принтом этого лета - леопардовым.

Джен похвасталась стройной фигурой и красивым загаром. Пляжный лук Фалконер завершила черными солнцезащитными очками и красным маникюром.

Напомним, британская радиоведущая Эшли Робертс в голубом мини-платье с халтером-стойкой, американской проймой и небольшим разрезом сходила на работу.

