Греческие каникулы: шотландская радиоведущая в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой
Дженни Фалкнер отдыхает на Средиземном море.
Шотландская радиоведущая Дженни Фалконер наслаждается отпуском на греческом острове Крит. Оттуда знаменитость опубликовала в Instagram пляжное фото.
Женщина позировала в купальнике с самым трендовым принтом этого лета - леопардовым.
Джен похвасталась стройной фигурой и красивым загаром. Пляжный лук Фалконер завершила черными солнцезащитными очками и красным маникюром.
