Громкая премьера супергеройского фильма: Человек-паук зажег за диджейским пультом в Киеве

В украинский прокат вышел лучший фильм киновселенной Marvel о Человеке-Пауке.

С сегодняшнего дня, 16 декабря, на экранах украинских кинотеатров показывают долгожданный фантастический экшн "Человек-паук: Нет пути домой".

На днях состоялась громкая премьера фильма, на которой собрались настоящие ценители фильмов Marvel.

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Вечеринка была оформлена в стиле фильма. Каждый желающий мог сделать фото на память с супергероем комиксов – Человеком-пауком.

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Гости наслаждались пиццей и попкорном и развлекались под драйвовый dj-сет. Было так весело, что даже Человек-паук не удержался и стал за диджейский пульт, чтобы добавить атмосфере мероприятия еще большего драйва и магии.

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

О фильме:

Впервые за всю киноисторию Человека-паука любимый супергерой разоблачен. Питер Паркер больше не в состоянии совмещать обычную жизнь и супергеройские обязанности. Кроме того, от этого страдают его близкие. Чтобы вернуть все обратно, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Ситуацию может решить только магическое заклинание, но что-то пошло не так. В Нью-Йорке оказываются злодеи и персонажи из других Вселенных. Будет интересно, смешно, увлекательно и напряженно.

Премьера фильма "Человек-Паук: Домой пути нет"

Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" (28 фото)

Читайте также: