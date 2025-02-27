Громкий скандал "Оскара": вспоминаем поцелуй, за который критиковали Анджелину Джоли

25 лет тому назад актриса привела своего брата на церемонию, но их поведение публика не одобрила.

Анджелина Джоли всегда была причастна к миру кино и искусства, поскольку родилась в семье актеров Джона Войта и Маршелин Бертран. Поэтому неудивительно, что она тоже пошла по актерскому пути. Первый большой прорыв в ее карьере случился в после выхода фильма 1998 года "Джиа", в котором она сыграла супермодель Джию Каранджи, а затем после фильма 1999 года "Прерванная жизнь". Эта работа принесла Джоли третью подряд награду "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров США и "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана".

Получать золотую статуэтку в марте 2000 года она пришла вместе со своим старшим братом Джеймсом Хейвеном. Они нарядились во все черное, напоминая таким образом героев семейки Адамс. Но не готические образы брата и сестры вызвали резонанс в обществе, а их поведение. Дело в том, что на красной дорожке они поцеловались в губы и такое проявление нежности многие не поняли. Также тогда она произнесла: "Я так влюблена в своего брата прямо сейчас".

Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен / Фото: Getty Images

Актрису после такого обвинили в инцесте и она должна была публично опровергнуть это и объяснить, что ее отношения с Джеймсом были основаны на эмоциональной поддержке друг друга после развода родителей, и выразила сожаление, "что нечто столь прекрасное и чистое превратили в цирк".

Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен / Фото: Getty Images

Однако поцелуй на "Оскаре" был не единственным. Месяцем ранее, 24 января 2000 года, Анджелина и Джеймс, поцеловались на 57-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" в отеле Beverly Hilton.

Анджелина Джоли и Джеймс Хейвен на "Золотом глобусе" / Фото: Getty Images

Джеймс Хейвен также имел некие актерские амбиции и пробывал себя в этой профессии - окончил Школу кино и телевидения Южнокалифорнийского университета, а также появлялся в эпизодических ролях в некоторых фильмах и сериалах, но в результате ушел из актерства в 2013 году.

Читайте также:

Анджелина Джоли в красивых платьях (18 фото)