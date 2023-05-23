Грудь едва поместилась: модный блогер Леони Ханне выбрала слишком тесное платье для выхода на дорожку

Немецкий модный блогер, стритстайл-икона, модель и инфлюэнсер - 34-летняя Леони Ханне – сейчас находится в Каннах, где уже несколько раз блистала на красной дорожке.

Вчера Леони Ханне посетила премьеру телесериала "Идол" на 76-м Каннском кинофестивале с Лили-Роуз Депп в главной роли.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Перед камерами девушка появилась в платье, расшитом камнями и стразами от Georges Hobeika, с пикантным декольте, длинным шлейфом и перьевой накидкой.

Леони любит выходить на дорожку в эпатажных образах. Однажды она пришла на показ в Париже почти голая. Но в этот раз в Каннах все-таки оделась, хотя и решила продемонстрировать свой бюст во всей красе.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Платье, которое Ханне выбрала для светского выхода красивое, но было ощущение, что в груди оно ей было слегка маловато.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Не по размеру, похоже, блогер подобрала и босоножки оттенка металлик. На снимках видно, что ее пальцы буквально дотрагиваются до красной дорожки.

Леони Ханне / Фото: Associated Press

Тонкую шею Леони украшало драгоценное колье, в ушах были серьги-висюльки, а на лице насыщенный макияж с серо-голубыми тенями, которые знаменитость подобрала под тон платья.

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