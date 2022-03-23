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Группа Bon Jovi поддержала Украину и показала видео из Одессы

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Группа Bon Jovi поддержала Украину и показала видео из Одессы

Bon Jovi / Getty Images

Звезды со всего мира поддерживают Украину после нападения России.

Американская рок-группа Bon Jovi на своей официальной странице в Твиттере опубликовала видео, сделанное в Одессе. Одесситы собирают песок на берегу моря в мешки для защиты и укрепления городских объектов, а делают это они под известную песню группы - It’s my life.

"Это для тех, что стоят на своем. Одесса, Украина. Слава Украине", - гласит подпись к видео.

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