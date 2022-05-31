Группа "Друга Ріка" сообщила, сколько средств она собрала во время благотворительного тура

Группа "Друга Ріка" сообщила, сколько средств она собрала во время благотворительного тура

За собранные средства приобрели внедорожники для украинских военных.

Группа "Друга Ріка" во время первой части благотворительного тура "Хто, якщо не ми?" собрала 882 891 грн. За эти средства приобрели два внедорожника, 100 матрасов-спальников и 3 тактических планшета для батальона спецназначения, в котором служит брат фронтмена группы Валерия Харчишина.

Благотворительный тур группы "Друга Ріки"/Прессслужба

Еще организатор концертов перечислил 200 000 гривен помощи в чешский фонд поддержки Украины, который занимается украинскими госпиталями.

Кроме финансовой помощи польская общественная организация Fundacja Widowisk Masowych передала через музыкантов 200 сухпайков для украинских защитников, которые группа доставила в Грузинский Национальный Легион.

Благотворительный тур группы "Друга Ріки"/Прессслужба

Вторую часть тура "Друга Ріка" начала выступлением на станции метро "Вокзальная" в Днепре в рамках благотворительной программы "БезВИЗ БезВойны".

Во время концерта и онлайн-трансляции собрали 826 347 грн. Денежные средства пошли на приобретение двух карет скорой помощи для Отдельной бригады теробороны Днепра.

Благотворительный тур группы "Друга Ріки"/Прессслужба

В июне группа едет с концертами по городам Украины, Польши, Литвы и Франции. Главной целью европейских концертов коллектива является сбор 30 000 евро для приобретения двух беспилотников, автобуса и тактической амуниции для батальона спецназначения.

Денежные средства, полученные с концертов в украинских городах, будут направлены на приобретение двух пикапов для 95 десантно-штурмовой бригады. Цель сбора – 14 000 евро.

Благотворительный тур группы "Друга Ріки"/Прессслужба

Ближайшие концерты тура "Хто, якщо не ми?" состоятся:

3 июня – Винница, Украина;

4 июня – Тернополь, Украина;

5 июня – Львов, Украина;

10 июня – Париж, Франция;

14 июня – Вроцлав, Польша;

19 июня – Гданьск, Польша;

20 июня – Лодзь, Польша;

21 июня – Варшава, Польша.

Благотворительный тур группы "Друга Ріки"/Прессслужба

Также музыканты примут участие:

12 июня – в благотворительном вечере Stand With Ukraine в Ницце. Прибыль от события будет передана на помощь Украине.

17 июня – в марафоне "Ночь Культуры" в Вильнюсе, организованном литовской авторской ассоциацией LATGA, партнерами украинской общественной организации "УААСП". Вход на марафон бесплатный.

Билеты на концерты можно купить за здесь.

Благотворительные концерты в украинских городах не являются перенесенными выступлениями, отменившимися из-за начала войны в Украине. Они несут исключительно благотворительный характер.

Благотворительный тур группы "Друга Ріки"/Прессслужба

"Сейчас каждый сознательный человек делает все возможное, чтобы остановить ужасную войну, начавшую россия на территории суверенного государства Украина. Наши друзья, родные, поклонники взялись защищать страну с оружием в руках. Многие украинцы занимаются волонтерством, чтобы поддерживать военных и пострадавших мирных жителей. Спасибо каждому, кто приобщается к нашей благотворительной деятельности финансово. Вы делаете большое дело! Благодаря вам, мы можем помочь тем, кто нуждается в этом. Надеюсь, что посещая наши концерты, вы немного забываете об ужасных реалиях и получаете положительные эмоции, которые так необходимы сейчас каждому, чтобы сражаться с врагом!", — сказал Валерий Харчишин.

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