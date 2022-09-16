Группа "Друга Ріка" сыграет благотворительный акустический концерт в Киеве

8 октября в киевском МЦКИ "Октябрьский дворец" состоится благотворительный акустический концерт украинской рок-группы "Друга Ріка". Выступление состоится в рамках тура "Інша Ріка", который был остановлен из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Часть собранных средств будет направлена на поддержку ВСУ.

"Інша Ріка" – это любимые песни группы в акустическом исполнении, среди которых "Три хвилини", "Сьомий день", "Фурія", "Секрет", "Так мало тут тебе" и другие. Это знакомая всем энергетика группы, но нетрадиционно новое звучание – глубокое, отзывчивое, с акцентом на вокал и чистый звук инструментов.

Фото Mari Cheba

"Если кто когда-нибудь спросит меня, какой концерт или какой тур вы переносили чаще всего, я непременно скажу, что это тур "Другая река", который мы переносили дважды, и сейчас мы возвращаемся к этим концертам, несмотря на военное положение в стране. Причины просты: мы имеем определенные обязательства перед всеми, кто приобрел билеты, а также продолжаем свою благотворительную деятельность, так как потребности ВСУ не уменьшаются", — прокомментировал восстановление тура фронтмен группы Валерий Харчишин.

"Друга Ріка" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерстерской деятельностью: они выступают для военных, поддерживают благотворительные инициативы, в том числе по восстановлению разрушенных городов, и играют благотворительные концерты, прибыль с которых идет на закрытие потребностей ВСУ.

Недавно группа выпустила новый трек "Чи ти почув", который также прозвучит на концерте в акустической версии. Песня посвящена всем разрушенным городам и пострадавшим жителям Украины из-за агрессии российских оккупантов.

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