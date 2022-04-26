Группа "Друга Ріка" выступит в европейских городах в поддержку Украины и для сбора средств ВСУ

Группа "Друга Ріка" выступит в европейских городах в поддержку Украины и для сбора средств ВСУ

По инициативе европейских промоутеров украинская рок-группа "Друга Ріка" отправляется в благотворительный тур "Кто, если не мы?". Главная цель выступлений – собрать средства для пострадавших во время войны, а также на закупку тактической амуниции для военных.

После полномасштабного военного вторжения РФ в Украину музыканты посвятили все время волонтерству. Разместив фото своего дома, разрушенного российскими оккупантами, Валерий Харчишин начал собирать средства на снаряжение для военного подразделения, в которое вступил его брат. В считанные дни музыкант собрал миллион гривен. Позже эта инициатива переросла в онлайн-концерт группы под названием "Мариуполь". На нем удалось собрать более 600 тысяч гривен на тактическую амуницию уже другого военного подразделения.

Напомним, старший сын Валерия, перехитрив отца (по договоренности в армию должен был вступить один из семьи), тоже защищает Украину с первого дня войны.

Уже в конце апреля "Друга Ріка" отправляется в благотворительный концертный тур по Европе. Все собранные во время выступлений средства пойдут на помощь Украине: чтобы поддержать пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также закупить тактическую амуницию для военных.

"Друзья, мы не покидаем страну, а только используем возможность провести выступления там, где это возможно. Для этого будем иметь разрешение на одноразовый выезд и обязательства по нашему гарантированному возвращению после окончания тура."

Наша цель — не отягощать и так изможденный украинский народ, а собрать как можно больше помощи украинцам, там, где это возможно, чтобы ускорить победу Украины над российскими оккупантами", — объяснил лидер группы Валерий Харчишин.

Благотворительный европейский тур начнется 29 апреля из Вильнюса. Концерт состоится в зале Vakaris Vilnius. Следующие выступления состоятся:

30 апреля — Рига (FIRST MIR);

1 мая — Таллин (CATHOUSE);

4 мая – Прага (Retro Music Hall, Praha 2);

5 мая — Брно (Zoner BOBYHALL).

Билеты можно купить по ссылке: http://www.drugarika.com/ru.

В настоящее время продолжаются переговоры с промоутерами, так что список городов тура может увеличиваться.

Для временно перемещенных лиц, зарегистрированных соответствующим образом граждан Украины, вход на концерты бесплатный. В вашем паспорте должен быть штамп о пересечении границы после 24 февраля. Для посещения концерта необходимо предварительно заполнить форму по ссылке и прислать любой посильный взнос на закупку амуниции для ВСУ на благотворительный счет группы, указанный ниже.

К сбору средств можно приобщиться по следующим реквизитам:

Учреждение банка — ПриватБанк

МФО банка — 305299

Получатель платежа — ЛУЧКІН ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ

IBAN — UA213052990000026203893340711

Счет получателя — 26203893340711

Валюта карты — UAH

РНОКПП получателя — 2596502196

PayPal: lukaua@yahoo.com

Номер карты Приватбанк: 5363542013946513

Номер карты Монобанк: 5375411413432829

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