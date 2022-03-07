Группа Gorillaz поддержала Украину

Британские музыканты выразили свою поддержку нашей стране.

Культовая группа Gorillaz сделала в своем Instagram публикацию, посвященную Украине. Британцы поддержали нас в этой ужасной войне.

"Наша любовь и мысли с вами, украинцы и те россияне, которые против этой бессмысленной войны. Мы надеемся, что еще сыграем для вас, как только это безумие закончится, и пусть это случится вскоре. Мы с Украиной!" – гласит подпись к публикации.

Напомним, ранее поддержали Украину британский актер Люк Эванс, актриса Сальма Хайек, Стинг и многие другие звезды со всего мира.

Читайте также: