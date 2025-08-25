Группа KADNAY и главный герой и участницы шоу "Холостяк": звезды на ивенте в Одессе

Реклама

Украинские селебрити, блогеры и инфлюенсеры посетили в Одессе открытие Archotel Avenue - первого пятизвездочного отеля в самом сердце Аркадии.

Гости мероприятия

Среди звездных гостей на ивенте побывали: участница романтического реалити-шоу "Холостяк-10" и "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях, участница "Холостяка-1" и ведущая Марина Аристова, участница 11-го сезона "Холостяка" Розали Номбре, главный герой 5-го сезона проекта "Холостяк" Сергей Мельник, модель, стилист и dj Олимпия Вайтмусташ, певица Диана Глостер, актриса Светлана Охрименко и другие.

Анна Неплях

Марина Аристова

Розали Номбре

Сергей Мельник

Олимпия Вайтмусташ

Ольга Женевская, Дмитрий Каднай, Светлана Охрименко

Мероприятие началось торжественно - владелец и СЕО Spatium Group Александр Селезнев перерезал символическую ленту.

Реклама

Александр Селезнев

Александр Селезнев

Ведущим праздника был юморист родом из Одессы - Сергей Середа, который не давал гостям скучать.

Сергей Середа

Диана Глостер и Сергей Середа

А ведущий, шоумен и главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин провел благотворительный аукцион, на котором собирали средства на реабилитацию военного Виталия Маслова.

Главным событием вечера стало выступление группы KADNAY. Безумная энергетика и харизма музыкантов и их песни подарили присутствующим незабываемые приятные впечатления, драйв и наслаждение от украинской музыки.

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Во второй части мероприятия своим диджей-сетом на 14-м этаже отеля - на террасе ресторана Altezza - порадовала OLGA BLACK. Зажигательная музыка и невероятный вид на морское побережье создали особую атмосферу праздника.

Реклама

OLGA BLACK

Марина Березовская, Анастасия Гембицкая, Максим Турава, Яна Винниченко

Алиса Дикалова, Ольга Женевская

Юрий Марченко

Алина Лепская

Анна Неплях

Татьяна Карикова, Максим Турава, Анастасия Гембицкая

Наталья Лукьянец

Татьяна Фокина

Ольга Юшковская, Александр Селезнев

Дмитрий Каднай

Группа KADNAY