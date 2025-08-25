ТСН в социальных сетях

Группа KADNAY и главный герой и участницы шоу "Холостяк": звезды на ивенте в Одессе

Звездные гости собрались на открытии стильного отеля в сердце Аркадии.

Группа KADNAY и главный герой и участницы шоу "Холостяк": звезды на ивенте в Одессе

Украинские селебрити, блогеры и инфлюенсеры посетили в Одессе открытие Archotel Avenue - первого пятизвездочного отеля в самом сердце Аркадии.

Гости мероприятия

Гости мероприятия

Среди звездных гостей на ивенте побывали: участница романтического реалити-шоу "Холостяк-10" и "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях, участница "Холостяка-1" и ведущая Марина Аристова, участница 11-го сезона "Холостяка" Розали Номбре, главный герой 5-го сезона проекта "Холостяк" Сергей Мельник, модель, стилист и dj Олимпия Вайтмусташ, певица Диана Глостер, актриса Светлана Охрименко и другие.

Анна Неплях

Анна Неплях

Марина Аристова

Марина Аристова

Розали Номбре

Розали Номбре

Сергей Мельник

Сергей Мельник

Олимпия Вайтмусташ

Олимпия Вайтмусташ

Ольга Женевская, Дмитрий Каднай, Светлана Охрименко

Ольга Женевская, Дмитрий Каднай, Светлана Охрименко

Мероприятие началось торжественно - владелец и СЕО Spatium Group Александр Селезнев перерезал символическую ленту.

Александр Селезнев

Александр Селезнев

Александр Селезнев

Александр Селезнев

Ведущим праздника был юморист родом из Одессы - Сергей Середа, который не давал гостям скучать.

Сергей Середа

Сергей Середа

Диана Глостер и Сергей Середа

Диана Глостер и Сергей Середа

А ведущий, шоумен и главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин провел благотворительный аукцион, на котором собирали средства на реабилитацию военного Виталия Маслова.

Главным событием вечера стало выступление группы KADNAY. Безумная энергетика и харизма музыкантов и их песни подарили присутствующим незабываемые приятные впечатления, драйв и наслаждение от украинской музыки.

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Во второй части мероприятия своим диджей-сетом на 14-м этаже отеля - на террасе ресторана Altezza - порадовала OLGA BLACK. Зажигательная музыка и невероятный вид на морское побережье создали особую атмосферу праздника.

OLGA BLACK

OLGA BLACK

Марина Березовская, Анастасия Гембицкая, Максим Турава, Яна Винниченко

Марина Березовская, Анастасия Гембицкая, Максим Турава, Яна Винниченко

Алиса Дикалова, Ольга Женевская

Алиса Дикалова, Ольга Женевская

Юрий Марченко

Юрий Марченко

Алина Лепская

Алина Лепская

Анна Неплях

Анна Неплях

Татьяна Карикова, Максим Турава, Анастасия Гембицкая

Татьяна Карикова, Максим Турава, Анастасия Гембицкая

Наталья Лукьянец

Наталья Лукьянец

Татьяна Фокина

Татьяна Фокина

Ольга Юшковская, Александр Селезнев

Ольга Юшковская, Александр Селезнев

Дмитрий Каднай

Дмитрий Каднай

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

Группа KADNAY

