Группа KADNAY и главный герой и участницы шоу "Холостяк": звезды на ивенте в Одессе
Звездные гости собрались на открытии стильного отеля в сердце Аркадии.
Украинские селебрити, блогеры и инфлюенсеры посетили в Одессе открытие Archotel Avenue - первого пятизвездочного отеля в самом сердце Аркадии.
Среди звездных гостей на ивенте побывали: участница романтического реалити-шоу "Холостяк-10" и "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях, участница "Холостяка-1" и ведущая Марина Аристова, участница 11-го сезона "Холостяка" Розали Номбре, главный герой 5-го сезона проекта "Холостяк" Сергей Мельник, модель, стилист и dj Олимпия Вайтмусташ, певица Диана Глостер, актриса Светлана Охрименко и другие.
Мероприятие началось торжественно - владелец и СЕО Spatium Group Александр Селезнев перерезал символическую ленту.
Ведущим праздника был юморист родом из Одессы - Сергей Середа, который не давал гостям скучать.
А ведущий, шоумен и главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин провел благотворительный аукцион, на котором собирали средства на реабилитацию военного Виталия Маслова.
Главным событием вечера стало выступление группы KADNAY. Безумная энергетика и харизма музыкантов и их песни подарили присутствующим незабываемые приятные впечатления, драйв и наслаждение от украинской музыки.
Во второй части мероприятия своим диджей-сетом на 14-м этаже отеля - на террасе ресторана Altezza - порадовала OLGA BLACK. Зажигательная музыка и невероятный вид на морское побережье создали особую атмосферу праздника.