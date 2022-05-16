Грязная и потрепанная: бренд Balenciaga произвел фурор коллекцией "изношенной" обуви

Новая коллекция обуви от бренда - лимитированная.
Бренды в погоне за покупателем пытаются каждый сезон придумывать не только необычные, но и скандальные вещи. Одним из тех Модных домов, у которых это получается лучше всего, безусловно, является бренд Balenciaga, ведь ранее они уже представляли кроссовки на шпильке, Crocs на массивной платформе и на каблуке, кроссовки X-Pander и космические Triple-S.
Этой весной Демна Гвасалия решил шокировать лимитированной коллекцией состаренных кед - Paris sneaker (парижские кроссовки). Маркетологи бренда утверждают, что эта обувь "предназначена для ношения на всю жизнь".
Во время рекламной кампании Balenciaga показали поклонникам сильно изношенные кеды со следами грязи, дырами и истрепанной подошвой. Такой вид обуви, конечно же, шокировал и вызвал ажиотаж в Сети, учитывая то, что стоимость пары была заявлена немаленькая - от 300 до 1500 долларов.
Но в реальности оказалось, что все это было только удачным рекламным ходом. На самом деле кеды выглядят значительно приличнее, хотя и имеют потертости и разрезы. Также обувь из новой коллекции бренда очень похожа на классические кеды Converse Chuck Taylor, некоторые из них представлены без задников.
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