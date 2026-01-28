"Грязные танцы" возвращаются на экраны — объявлено о съемках продолжения культового фильма

Фильм "Грязные танцы" 1987 года / © Getty Images

Реклама

В первой части сыграли актеры Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи, который ушел из жизни в 2009 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Заниматься полнометражным проектом, производство которого должно начаться в этом году, будут продюсеры Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, а сценарий пишет Ким Розенсток. Актриса Дженнифер Грей вернется к роли Бейби в фильме, а также станет исполнительным продюсером. Имя режиссера еще не объявлено, сообщило издание Deadline.

Фильм «Грязные танцы» 1987 года / © Getty Images

«„Грязные танцы“ и сегодня остается таким же любимым, как и в момент своего первого выхода, и мы знали, что для того, чтобы поклонники с радостью приняли возвращение на курорт Келлермана, должна объединиться действительно особенная команда», — сказал Адам Фогельсон, глава Lionsgate Motion Picture Group.

Реклама

«Мы невероятно рады объявить, что вместе с Дженнифер Грей собрали идеальную команду, которая поведет этот фильм вперед. Для этого проекта не может быть лучших продюсеров, чем наши давние партнеры и друзья Нина и Брэд — создатели „Голодных игр“, и мы бесконечно рады, что к команде в качестве сценариста присоединяется Ким. Имея такую суперкоманду, мы движемся на полной скорости вперед, чтобы и давние поклонники, и новая аудитория смогли вновь открыть для себя магию, музыку и эмоции, которыми являются „Грязные танцы“, в новом полнометражном фильме, созданном специально для большой экспозиции.

Фильм «Грязные танцы» 1987 года / © Getty Images

Напомним, что сюжет фильма «Грязные танцы», который вышел в 1987 году, рассказывает о лете 1963 года, когда 17-летняя девушка по имени Фрэнсис, которую близкие ласково называют Бейби, вместе с семьей проводит каникулы в курортном отеле. Из-за непростых жизненных обстоятельств и попытки помочь знакомым, она начинает заниматься с Джони — красивым профессиональным танцором — танцами, чтобы подготовиться к конкурсу. Девушка скрывает от родителей то, чем занимается. Постепенно пара танцоров влюбляется друг в друга.