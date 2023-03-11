Губы бантиком: Тина Кароль похвасталась макияжем с красной помадой

Певица накрасила губы любимым цветом помады.
В Instagram Stories фан-страницы Тины Кароль опубликовали ее новое селфи. На нем артистка похвасталась красивым макияжем с красной помадой. На камеру она показала губы бантиком.
Образ Кароль дополнила прической с распущенными волосами и челкой набок.
Кстати, красный – любимый цвет помады Тины, которым она часто дополняет свои эффектные луки.
Напомним, Тина Кароль посетила музыкальную церемонию Billboard Women in Music Awards в Калифорнии. Там звезда предстала в красном блестящем платье на тонких бретельках, имевшей сексуальное декольте и разрез сзади.
Читайте также: