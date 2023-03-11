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Губы бантиком: Тина Кароль похвасталась макияжем с красной помадой

Губы бантиком: Тина Кароль похвасталась макияжем с красной помадой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
672
Время на прочтение
1 мин
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Губы бантиком: Тина Кароль похвасталась макияжем с красной помадой

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Певица накрасила губы любимым цветом помады.

В Instagram Stories фан-страницы Тины Кароль опубликовали ее новое селфи. На нем артистка похвасталась красивым макияжем с красной помадой. На камеру она показала губы бантиком.

Тина Король / © Тина Кароль
Тина Король / Фото: Тина Кароль

Образ Кароль дополнила прической с распущенными волосами и челкой набок.

Кстати, красный – любимый цвет помады Тины, которым она часто дополняет свои эффектные луки.

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль
Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль посетила музыкальную церемонию Billboard Women in Music Awards в Калифорнии. Там звезда предстала в красном блестящем платье на тонких бретельках, имевшей сексуальное декольте и разрез сзади.

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Дата публикации
Просмотры
672
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