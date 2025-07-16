Миллиардер Петер Кениг на острове Капри / © ТСН.ua

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Недавно в соцсети завирусилось видео, на котором возле казино или ресторана в Монако девушка сначала игнорирует дедушку, который хотел с ней познакомиться, а затем, увидев его Porsche 911, быстро соглашается сесть к нему в автомобиль. В ролике в TikTok играет хит группы ABBA – Money, Money, Money.

Этим дедушкой оказался 72-летний Петер Кениг – австрийский металлургический магнат, владелец компании Alukönigstahl с оборотом в полмиллиарда долларов и почетный консул Австрии в Монако. Девушку зовут Виктория Шевченко. Она модель родом из Днепропетровщины. Виктория жила в аннексированном Крыму, где стала вице-мисс в 2017 году, затем она переехала в Подмосковье, где и проживает. Девушка частая гостья на элитных европейских курортах.

Позже пару неоднократно видели вместе на публике, они посетили несколько светских мероприятий, а также катались на яхте. Как видим, разница в 48 лет не помешала их отношениям. В комментариях пользователи Сети называют такое знакомство «настоящей любовью с первого взгляда», а мы и не противоречим, ведь любви все возрасты покорны. А кто-то не соглашается с таким утверждением и называют их «дедушкой и внучкой».

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Виктория Шевченко и Петер Кениг

Виктория Шевченко и Петер Кениг

На днях источники ТСН.ua заметили Петера Кенига на итальянском острове Капри. Миллиардер в одиночестве прогуливался по улочкам острова и занимался шопингом.

Миллиардер Петер Кениг на острове Капри / © ТСН.ua

Мужчина выглядел стильно. На Петере была темно-синяя футболка и темно-синие брюки, которые он скомбинировал с черными кроссовками на белой подошве. Свой лук он дополнил драгоценными часами и черными очками.

Интересно, почему он был без Виктории и в отношениях ли еще пара?